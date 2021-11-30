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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محمد صبحي متحدثا.. جامعة عين شمس تنظم ندوة تثقيفية عن "الانتماء والولاء للوطن"

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجامعة عين شمس ، ندوة بعنوان " الانتماء والولاء للوطن" ، فى إطار الموسم الثقافى بجامعة عين شمس .

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبرئاسة ، الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك في تمام الساعة  الثانية عشر ظهرا  يوم الثلاثاء  الموافق ٣٠ نوفمبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة .

 

وصرحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة ، أن ضيف الندوة الفنان محمد صبحى ويحدثنا عن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن فى حوار مع طلاب جامعة عين شمس، الندوة تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع  البيئة.

 

بدأ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عين شمس، برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع ، في تنفيذ برنامجه السنوي لحملات التوعية بالمدارس والتي تستهدف نشر الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي والسلوكي في مختلف المجالات، لطلاب مدارس الإدارات التعليمية بالمجتمع الخارجي المحيط بالجامعة ، وذلك تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون القطاع و بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.


تأتي حملات التوعية في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة ، والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع التي تقوم بدور فاعل في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 من خلال ما تنفذه من برامج مختلفة في خدمة المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.


هذا وتحرص جامعة عين شمس ، على تفعيل برنامج حملات التوعية بالمدارس بمشاركة أساتذة الجامعة بمختلف التخصصات لطلاب مدارس ثمان إدارات تعليمية على مستوى محافظة القاهرة هي ( إدارة الوايلي التعليمية ،إدارة النزهة ،إدارة مصر الجديدة، إدارة عين شمس، إدارة الزيتون، إدارة شرق مدينة نصر ، إدارة التجمع ،إدارة حدائق القبة).


ويتم تقديم حملات التوعية لطلاب المدارس الابتدائية و الإعدادية والثانوية ، فضلاً عن توجيه حملات توعية لأولياء الأمور و المدرسن والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

 

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