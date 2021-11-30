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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها في موسم الرياض.. اعرف سعر تذاكر مسرحية عائلة لاسعة جدا

صدى البلد

تُعرض مسرحية عائلة لاسعة جدًا، يوم 2 ديسمبر المقبل، ويستمر عرض المسرحية حتى 6 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 المقام حاليًا بالسعودية.

وطُرحت التذاكر الخاصة بالمسرحية، حيث تبدأ سعر التذكرة من 110 ريالات وتصل إلى 550 ريالا سعوديا.

مسرحية عائلة لاسعة جدًا من بطولة أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي، والعمل من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وتحكي مسرحية عائلة لاسعة جدًا،عن  قصة رجل أعمال ثري وبخيل يدعى رمزي، ويصارع الحياة من أجل الزواج من امرأة غنية جدًا، وتشترط عليها عدة شروط من أجل الموافقة على الزواج منه.

بالبوستر الرسمي.. ليلى زاهر تروج لمسرحية "عائلة لاسعة جدا"

 

روجت الفنانة الشابة ليلي زاهر، لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة "عائلة لاسعة جدا"، عبر حسباها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت زاهر معلقة من خلال البوستر: "استنونا في مسرحية عائلة لاسعة جداً في موسم الرياض إن شاء الله يوم 2 ديسمبر علي مسرح بكر الشدي".

وفي سياق آخر، احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم  بحضور أبطاله و منهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد امين، والمنتج أحمد السبكي و نجله المخرج كريم السبكي 

وقد حضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم احمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما.

وكان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم

مسرحية عائلة لاسعة جد ا موسم الرياض يوم 2 ديسمبر المقبل سعر التذكرة احمد زاهر

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