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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.


ووصل سعر الطماطم، إلى 3.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.1جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.75 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيه، والألوان بـ14 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.


سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والبلدي 4 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ1.5جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

 

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 21 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سماني إلى 7 جنيهات للكيلو، وبلح زغلول إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجل البطيخ من وزن 6:8 كيلو 32 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ21 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

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