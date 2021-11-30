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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | جائزتان لـ محمد صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية.. الأهلي يجمد منصب العامري فاروق.. موعد السوبر الإفريقي

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

 

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن القرارات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، بشأن قرار عدم اعتماد منصب العامري فاروق نائب رئيس النادي.


الأهلي يستعد للاستغناء عن ستة لاعبين في يناير

قال شبانة في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "تناقش لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح عروض الإعارة التى تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وهم طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيعة ".

 

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية.. فيديو

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.

 

ميسي : محمد صلاح وليفاندوفسكي يستطيعان تحقيق الكرة الذهبية

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بالفوز بجائزة البالون دور للمرة السابعة في تاريخه .

 

محمد صلاح يحقق جائزة جديدة في إنجلترا

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة افضل لاعب في العام بإنجلترا والتي يقدمها رابطة مشجعي كرة القدم .

 

عامر حسين يكشف أزمة جديدة للأهلي مع الكاف بسبب كأس العالم للأندية

قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجري تعديلات على جدول الدوري.

 

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.

 

حصل عليها أساطير.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة القدم الذهبية

أعرب محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته للتويج بجائزة القدم الذهبية.


القدم الذهبية.. محمد صلاح أول عربي وثالث إفريقي يفوز بالجائزة
حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.


ميسي يوجه رسالة لـ برشلونة بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم البالون دور، عن عام 2021.

 

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد السوبر الإفريقي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الفريق والرجاء البيضاوي المغربي.

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