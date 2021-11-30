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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستعد للاستغناء عن ستة لاعبين في يناير

الأهلي
الأهلي

قال شبانة في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "تناقش لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح عروض الإعارة التى تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وهم طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيعة ".


وأضاف: "تلقى مسئولو الأهلي عروضا من أندية سيراميكا كليوباترا والاتحاد وسموحة والإسماعيلي وإنبي وفيوتشر اف سي لضم بعض اللاعبين علي سبيل الإعارة ".


ولم يشارك هؤلاء اللاعبون في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة لأسباب فنية حيث خرج هؤلاء اللاعبون من حسابات موسيماني.


وحصل الفريق على راحة لمده عشرة أيام وذلك عقب الفوز على سموحة في الدوري، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 6 ديسمبر المقبل.

موسيمانى كهربا سيراميكا كليوباترا كليوباترا سيراميكا

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