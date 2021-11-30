اليوم.. إنطلاق بطولة كأس العرب في الدوحة بمشاركة الفراعنة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف أحد أكبر التظاهرات الكروية لهذا العالم، كأس العرب، والتى تعد أول بطولة لكأس العرب من تنظيم FIFA تحضيرًا لنهائيات كأس العالم المقرّرة نهاية السنة القادمة في قطر.

وينطلق كأس العرب 2021، اليوم، بأربع مواجهات، وسيكون الافتتاح الرسمي بمواجهة تجمع منتخب قطر "المضيف" بنظيره البحريني على ملعب البيت في مدينة الخور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخباً عربيًا، في أربع مجموعات.



وتُلعب البطولة على ستة ملاعب مخصصة لنهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، حيث يتم تجريب الملاعب قبل نهائيات كأس العالم، ويتعلق الأمر بكل من استاد أحمد بن علي، استاد الجنوب، استاد البيت، استاد راس ابو عبود، استاد الثمامة واستاد المدينة التعليمية. ونظراً لقرب الملاعب وتوفّر المواصلات، بإمكان الجماهير حضور مواجهتين في يوم واحد ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

المجموعات

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان