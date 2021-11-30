أحمد داش: الشعب المصرى مؤذى فى إنتقاده وهزاره

حل أحمد داش ضيفاً على مؤتمر صناعة الإبداع الذي يقام لمدة 4 أيام بالقاهرة ، وشارك فى الندوة المخرج عمرو سلامة والممثل الشاب أدم الشرقاوى .

وكشف أحمد داش عن تجربته في فيلم " لا مؤاخدة"، حيث أكد أنها تحكي موضوعات مجتمعية هامة، مضيفا أن الفضل في فهمه لها يعود إلى المخرج عمرو سلامة.

وتابع أحمد داش ، ان عمرو سلامة كان يقوم بشرح الحوار له خاصة وأنه كان فى سن 12 عاماً ، حتى يتمكن من آداء الشخصية .

وجاوب أحمد داش على إحدى الحاضرات التى أكدت له أنها تتمنى دخول مجال التمثيل ، حيث أكد لها أنها عليها السعى وراء حلمها ، ولا تتوقف عن المضايقات التى من الممكن ان تتعرض لها ، واصفاً ان الشعب المصرى مؤذى فى إنتقاده وسخريته .

يعرض اليوم ضن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى لـ أحمد داش فيلم أبو صدام ، حيث ينافس فى المسابقة الدولية ، باعتباره الفيلم المصرى الوحيد .

ومن المقرر عرض فيلم أبو صدام الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور أبطاله وعلى رأسهم محمد ممدوح وأحمد داش والمخرجة نادين خان .

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "أبو صدام"، سيكون هو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقته الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، وأحمد داش، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن.

الفيلم قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة "سي سينما"، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.