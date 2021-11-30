جامعة حلوان: نعمل على دعم الابتكار والمعرفة لدى الطلاب

تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، العديد من الأنشطة والمسابقات العلمية والثقاقية ، وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف تثقيف الطلاب.



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد اطلقت العديد من المسابقات العلمية و الثقافية مثل مسابقات الطالب المثالى و الشطرنج و دورى دوري المعلومات العلمية ، و مسابقات المعرفة ، وذالك من اهتمام الجامعة ببناء المعرفة لدى الطلاب ، وتنمية طلاب الجامعة علميًا.



كما أن هذه المسابقات تهدف إلى خلق الوعي الجامعي، ودعم الابتكارات والتي يرجع تأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري.

ومن هذه المسابقات قد اطلقت الجامعة مسابقة بالمعلومات العلمية على مستوى كل الكليات و شاركت كل كلية بفريقين من ٣ افراد و شملت المسابقة قسميا قسم للكليات المتخصصة علميا و قسم للكليات الغير متخصصة .



وقد حصل على المركز الاول بالمسابقة من الكليات المتخصصة كلية العلوم و الثانى لكلية الهندسة و الثالثة الفنون التطبيقية .

و بالنسبة للكليات الغير متخصصة الاول لكلية التربية و الثانى و الثالث لكلية الخدمة الاجتماعية .

جدير بالذكر انه من المقرر ان تعلت جامعة حلوان اليوم اسماء أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات بانتخابات اتحاد الطلاب ، لتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١.

وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.