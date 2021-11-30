نائب محافظ الشرقية يشيد بالتعاون مع مصر الخير والبنك الأهلي في دعم عمليات التطوير

أشاد الدكتور أحمد عبد المعطي بالتعاون المثمر والشراكة بين محافظة الشرقية والبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير لدعم عملية التنمية والتطوير بالمحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، مؤكدا ان تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات التنموية بالدولة يدفع لمزيد من الإنجازات الملموسة.

جاء ذلك خلال افتتاح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ، مدرسة يوسف عطوان للغات بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ،اليوم الثلاثاء، و حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ،نائب محافظ الشرقية نيابة عن الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، ونرمين شهاب الدين ، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور علي فتحي ، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير ، والدكتور وليد أحمد ، مدير الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير ، وعدد من قيادات منطقة فروع الشرقية وفريق عمل المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وقيادات وزارة التضامن، كما حضر الافتتاح الروائي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة الذي يوجه رسالته لدعم التعليم في مصر والذي يرعاه البنك الأهلي المصري منذ انطلاقه، حيث حصلت مدرسة يوسف عطوان على كأس الموسم الرابع من " عباقرة المدارس ".

ومن جانبها أكدت نرمين شهاب الدين أن استراتيجية البنك تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية بما يدعم رؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم في مصر ضمن مختلف مجالات المسئولية المجتمعية التي يحرص البنك عليها والتي تتضمن أعمال التطوير للقرى المستهدفة من خلال تحقيق تنمية متكاملة عن طريق تنفيذ العديد من التداخلات في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم .

وأشارت إلى أن تلك الاستراتيجية تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم العملية التعليمية، من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة للتلاميذ في مختلف المراحل بالمناطق المستحقة وخاصة القرى الأكثر احتياجا، حيث ان التعليم هو أهم الطرق لبناء الدولة وتقدمها وتحقيق خطط التنمية، وهو المقياس لتقدم الأمم.

وأضافت ان البنك الأهلي المصري يحرص في تطويره للمدارس والمؤسسات التعليمية على دعم العنصر البشري الى جانب الاهتمام بالتجهيزات الفنية والأثاث، حيث يتم مراعاة تدريب القوى البشرية والكوادر التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرة الى أن مدرسة يوسف عطوان بمحافظة الشرقية تعد المدرسة رقم (42) من المدارس التي تم تطويرها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري (بنك أهل مصر) ومؤسسة مصر الخير، حيث تم التطوير الإنشائي لجميع مباني المدرسة، والتي تضم (44) فصلا دراسيا، بالإضافة الى المساحات الإدارية والتكميلية والملاعب وتم أيضاً تجهيز الفصول بالمقاعد والسبورات الذكية بكل من معمل الحاسب الآلي ومعمل الصوتيات، والمكتبة، وحجرات الاقتصاد،وقاعات رياض الأطفال، مع تنفيذ مجموعة برامج تدريبية للطلاب لاستخدام أساليب التعليم الحديثة، والتفكير الابتكاري، واستخدام التكنولوجيا الحديثة داخل الفصول ومعامل التدريب، بما يتوافق مع نظام التعليم المتطور.