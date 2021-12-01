أبرزها شهادة التطعيم… آثار القاهرة تضع شروطا لامتحانات الميد تيرم



أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن إجراءات احترازية متبعه لامتحانات الميد تيرم الخاص بالفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إنه على الطلاب ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجان ، بالإضافة إلى إحضار شهادات التطعيم ، حيث أن ارتداء الكمامات والتطعيم شرط أساسي لحضور امتحان الميد تيرم بالكلية.



وأضاف " رجب " ، أن مدة الامتحان 40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، مؤكدا على أن الامتحان عبارة عن 20 سؤال عليهم 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 إلى 10 .

وعلى الجانب الأخر ، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والعلوم لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والعلوم، والتجارة، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".



وخلال الجولة، حث الدكتور محمد الخشت، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية ومحايدة.