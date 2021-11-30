الوزراء: جهات حكومية تمنع غير متلقي اللقاح من دخول البوابات الرئيسية غدا

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداء من غدا، مشيرا إلى أن منع المواطن سيكون من بوابة الدخول الرئيسية للتأكد من شهادة التطعيم.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بعض الجهات ستتأكد من حمل المواطن للشهادة وبعدها يدخل لتلقي الخدمة من الموظفين، ولكن هناك جهات أخرى سيتم الدخول إلى الموظفين ولكن مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم، موضحا أن كل جهة حكومية ستطبق القرار وفق ما يناسبها.

وتابع: "لن تقدم أى خدمة حكومية لمواطن لا يقدم شهادة لقاح كورونا، وقرار منع دخول الموطنين من المصالح الحكومية دون تلقى لقاح كورونا لا يحتاج تجهيزات مسبقة، وكل الوحدات الحكومية والمصالح الحكومية حريصة على تطبيق القرار حفاظا على الصحة العامة وسيكون أول سؤال معاك شهادة اللقاح ولا لأ".