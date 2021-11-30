عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بفستان ذهبي يبرز رشاقتها وأنوثتها، وخطفت أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة مميزة، واعتمدت من الناحية الجمالية على لوك ميك اب برونزي لامع.

txt

ناهد السباعى تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

txt

فستان أحمر جريء .. ناهد السباعي تثير الجدل بأنوثتها |صور

ويُعرض حاليا للنجمة ناهد السباعي فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام.


كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبد الجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل “النهاية” في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

إطلالات ناهد السباعي إطلالة ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي اخبار ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الفنية

ترشيحاتنا

مشيدا بافتتاح طريق الكباش..فاروق الباز: العالم في عصرنا الحالي يعجز عن محاكاة الفراعنة..فيديو

ما تظلمش صلاة الاستخارة معاك.. داعية يكشف أسباب عدم القبول | فيديو

بدءا من 7 ديسمبر..سي بي سي تعلن عن إطلاق برنامج زووم أفريكا للإعلامية سالي عاطف..فيديو

الحكومة: لن نفرض قيودا لمتحور أوميكرون وننتظر نتيجة الأبحاث عن أضراره.. فيديو

كل طفل بيجي برزقه.. الصحة ترد بحسم: لابد من تغيير هذه المعتقدات

برلماني: الحضور العالمي الكبير في إيديكس 2021 يؤكد أنه مظلة دولية للصناعات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

فيديو

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

تزوجت 7 مرات آخرهم ابن صديقتها ويصغرها بـ 15 سنة.. ما حكاية سوسن بدر؟

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ