تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي

سجلت أسعار النفط، من مزيجي خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، اليوم الثلاثاء، تراجعا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس الماضي. وبحسب ما نقله موقع "ماركت ووتش" المعني بالأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة للخام من مزيج "برنت" /تسليم فبراير 2022/ بسوق لندن، حسب معطيات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بنسبة 7.4% مسجلة 67.8 دولار للبرميل، كما تراجع سعر برميل النفط مزيج "برنت" مسجلا مستوى أدنى من 68 دولارا لأول مرة منذ 23 أغسطس الماضي.



كما هبط سعر العقود الآجلة للخام مزيج "غرب تكساس الوسيط " لفبراير 2022 بواقع 7.51% إلى 64.7 دولار مقابل البرميل، حيث تراجع كذلك إلى أقل من 65 دولارا لأول مرة منذ أغسطس.

يأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 23 نوفمبر الجاري، باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.