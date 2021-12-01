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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

ياسمين صبري
ياسمين صبري

أصدرت محكمة الاسكندرية الاقتصادية حكما بحبس مواطن، وذلك في دعوى أقامتها الفنانة ياسمين صبري ضده اتهمته فيها بسبها وقذفها في تعليق عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

حبس مواطن بسبب ياسمين صبري 

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

اخر ظهور لياسمين صبري 

 

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها.


وظهرت بإطلالة أنثوية ناعمة، مرتدية فستان  باللون الأحمر مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.


وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.


وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

مواطن حبس ياسمين صبري تعليق ياسمين

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