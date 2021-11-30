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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: منع دخول المواطنين المنشآت الحكومية لعدم تلقي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الانصارى
الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بداية من غدٍ الأربعاء الموافق أول ديسمبر 2021، بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى استمرار تطبيق قرار منع دخول أي موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية PCR كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذي بدأ تطبيقه يوم 15 نوفمبر، مع احتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غياباً وليس إجازة.

وأكد "الأنصاري" استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بكافة مدن وقرى المحافظة، من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، للوصول إلى جميع المستهدفين بالتطعيم على أرض المحافظة، وتوفير الحماية اللازمة لهم من الإصابة بالفيروس.

وناشد محافظ الفيوم، جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.

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