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تعليم

"أدب الطفل كيف نقدمه".. ندوة بـ كلية التربية للطفولة جامعة الفيوم |صور

الدكتورة صفاء أحمد
الدكتورة صفاء أحمد عميدة كلية الطفولة المبكرة أثناء اللقاء

شهدت  الدكتورة صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة بعنوان "أدب الطفل كيف نقدمه" ، بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم،   تحت رعاية  الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة الدكتور إكرام علي مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.م.د محمد محمود ناصر، مدير مركز الخدمة العامة، وأمانى شيلابي مدير الكلية، وسماح كامل دياب، مدير قصر ثقافة الفيوم، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطالبات بالكلية.

حاضر خلالها الدكتورة أماني الجندي، مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب منتصر ثابت، كاتب بأدب الأطفال، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر2021 بالكلية .

أكدت أ.د صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، على أهمية مسرح الطفل، باعتباره أحد وسائل توصيل السلوكيات والقيم للطفل، كما أنه يعمل على بناء شخصيته وأساسي في تكوين شخصية ناضجة للطفل.

وأشار الكاتب منتصر ثابت، أن مسرح الطفل، يقدم للطفل تكوينًا معرفيًا واجتماعيًا ونفسيًا ، موضحًا مدى أهميته في زرع بعض القيم والمسئولية داخل الطفل، كما أنه يعلم الطفل الحوار، واحترام رأى الآخر.

كما تناولت الدكتورة  أماني الجندى، كيفية التعامل مع الأطفال أدبيًا، وكيفية كتابة قصة للأطفال، داخل الفصل الدراسى وخارجه، كما أضافت أن مرحلة رياض الأطفال، هي نواة التنشئة للطفل على أدب وثقافة الطفل، أيضًا كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة داخل أدب الطفل ،   وفي الختام تم تقديم عرض مسرحي بالدمى، تحت إشراف فريق من قصر الثقافة بالفيوم.

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جامعة الفيوم كلية التربية الطفولة المبكرة أدب الطفل

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