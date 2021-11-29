مديرية التربية والتعليم تنفي خبر وفاة طالبة داخل مدرسة شكشوك بالفيوم

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية عن وفاة طالبة تُدعى مي ع، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة شكشوك التابعة لإدارة أبشواي التعليمية بالفيوم.

وكشف مصدر بالتربية والتعليم، اليوم "الاثنين"، حقيقة وأسباب وفاة التلميذة مي عيد محمد، الطالبة بمدرسة شكشوك الابتدائية، قائلا: “إنَّ الطالبة مي عيد محمد، كانت في إجازة، وتوفيت خارج المدرسة”.

ونفي المصدر وفاة الطالبة أثناء تواجدها داخل المدرسة، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، أوديا بحياتها.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وفاة الطالبة مي عيد محمد، قائلة: يتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والعاملون بالمديرية، بالعزاء في وفاة التلميذة