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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكولاس كيدج يتعاقد على تقديم شخصية "دراكولا" الشهيرة

نيكولاس كيدج
نيكولاس كيدج

تعاقد الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج على تقديم شخصية "دراكولا" مصاص الدماء الشهير في فيلم جديد من بطولة نيكولاس هولت.

يشارك نيكولاس كيدج بشخصية دراكولا في فيلم Renfield الذي تنتجه استوديوهات يونيفرسال بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

نيكولاس كيدج مشردا

انتشر عدد من الصور التي ظهر فيها الممثل الشهير نيكولاس كيدج في حالة متدهورة، بعد طرده من مطعم في لاس فيجاس. 

التقطت الصور التي ظهر فيها كيدج في حالة سيئة، أثناء طرده من المطعم بعدما اعتقد فرد الأمن أنه شخص بلا مأوى بحسب صحيفة الصن البريطانية. 

تشاجر نيكولاس كيدج وهو مخمور مع أحد العاملين بالمطعم، ولم يتعرف عليه الزبائن الآخرون لتدهور شكله وملابسه، واعتقدوا أنه متشرد.

أظهرت اللقطات التي انتشرت لنجم هوليوود الشهير الذي يبلغ من العمر 57 عاما، أنه شخص مشرد مدمن على الكحول ويرتدي سروالا بنقشة جلد النمر، ولم تكن ملابسه متناسقة.

ظهر نيكولاس كيدج في الصور وهو حافي القدمين ويترنح ويصرخ في الموظفين، وقال أحد شهود العيان إنه كان يتناول مشروبا غالي الثمن قبل أن يصبح عدوانيا في تصرفاته.

مر نيكولاس بالعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية كان أبرزها وفاة والدته، وزواجه للمرة الخامسة بدون أي سابق إنذار. 

اضطر أحد الموظفين إلى اصطحابه لمنزله، لمنعه من إحراج نفسه أكثر من اللازم، بعدما حاول العودة إلى المطعم واستكمال صراخه.

فيلم نيكولاس كيدج الأخير

عرض مؤخرا للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج فيلمه الجديد Pigإلكترونيا، عبر عدد من المنصات منها أمازون برايم وأبل تي في وفودو.

فيلم نيكولاس كيدج الجديد Pig من إخراج مايكل سارنوسكي ويشارك في بطولته أليكس وولف وآدم ساركين وكاساندرا فيوليت. 

يلعب كيدج الذي يبلغ من العمر 57 عاما، دور صياد يبحث عن شخص سرق الخنزير المحبب إلى قلبه، وأشاد عدد من النقاد بأداء نجم هوليوود الذي لم يقدم خلال الفترة الماضية أعمالا تليق بتاريخه.

نال فيلم Pig تقييمات عالية على عدد من المواقع المتخصصة، وبدأت الأصوات تتعالى حول إمكانية ترشح نيكولاس كيدج للعديد من الجوائز حول فيلمه الجديد. 

نيكولاس كيدج دراكولا لاس فيجاس نجم هوليوود مصاص الدماء

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