ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة مثيرة للجدل وأنيقة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية ملابس رياضية سوداء، من داخل صالة الجيم، وهو ما كشف عن نقصان وزنها بشكل ملحوظ.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجي، ويجري الاستقرار على اسمه النهائي حاليا، وبدأ صالح في عقد جلسات العمل مع القائمين على المسلسل، ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.



وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولةالعمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحققالعمل نجاحا كبيرا عند عرضه.