عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
 

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة مثيرة للجدل وأنيقة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية ملابس رياضية سوداء، من داخل صالة الجيم، وهو ما كشف عن نقصان وزنها بشكل ملحوظ.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

 

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجي، ويجري الاستقرار على اسمه النهائي حاليا، وبدأ صالح في عقد جلسات العمل مع القائمين على المسلسل، ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.


 وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولةالعمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحققالعمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

AA9E71FD-4847-47EB-B856-A726D13FFBD9
AA9E71FD-4847-47EB-B856-A726D13FFBD9
أحدث أعمال ياسمين صبري ياسمين آخر أعمال ياسمين صبري إطلالة ناعمة لـ ياسمين صبري

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف ومكياج هادئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها |صور

ترشيحاتنا

المدير التنفيذي للأهلي يكشف آخر تحركات النادي تجاه أزمة موعد كأس العالم للأندية

هل تم تطعيم جميع الموظفين بالدولة؟.. الحكومة ترد

السفارة الصربية تكرم الفنانة شيرين رضا | صور

رئيس وزراء بريطانيا يكسر هدية من إسرائيل بعد ثوان من تسلمها | فيديو

في ظل نجاحاته.. موسيماني يشترط التجديد لمدة موسمين مع الأهلي

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ