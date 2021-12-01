إعلامي لبناني : الحليف الأول للرئيس عون هو حزب الله

علق الاعلامي اللبناني طارق أبوزينب على تصرح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رغبته في إقامة علاقات جيدة مع المملكة العربة السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي قائلا عبر تويتر : تناسى فخامة الرئيس اللبناني انه الحليف الاول له حزب اللّه وتناسى الرئيس تهجم حزب اللّه على ⁧‫السعودية‬⁩ وتدخله باليمن ودعمه للحوثيين.

جاءت تصريحات عون في مقابلة خاصة على هامش زيارته لدولة قطر.

وأضاف في تغريدته : بالاضافة لم يسمع الرئيس تصريح التحالف العربي عندما اعلن منذ يوميين عّن اصبح في مطار صنعاء مركز لحزب الله وللحرس الثوري الايراني .

وكان قد قال عون في تصريحات صحفية له : "من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جار على حلّ الأزمة، ولم أطلب من الوزير قرداحي الاستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الأساس، وهو فهم ما يجب القيام به لمصلحة البلد".



وتابع قائلا: " انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 2022.. نحن مستعدون لبحث اي مطلب شرط الا يؤدي الى تفجير البلد او الى مواجهة عسكرية او الى حرب أهلية".

وأضاف: "أنا مع مبدأ فصل السلطات وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، وقضية القاضي بيطار ستصل إلى حل.. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها.