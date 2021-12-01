عاجل
صحف السعودية.. قرار بإنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.. وتطوير مشروع حقل الجافورة يغير موازين الطاقة بالمملكة ضبط 8406 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة المركزي للتنظيم والإدارة: نرحب بالمشاركة في ملتقيات التوظيف بهدف تأهيل الراغبين لسوق العمل بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يوجه رسالة لرئيس الإمارات بدعم القيادة السياسية..هالة السعيد: مصر حققت قفزة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب برفقة صديقها

صدى البلد

نشرت جنى عمرو دياب صورا لها برفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.

وظهرت جني في الصور بإطلالة جرئية ، حيث ارتدت فستانا شتان أزرق مكشوف البطن ، بين عدد من أصدقائها.

وفي حوار لها مع ET بالعربي، غنت جنى عمرو دياب واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية ”.

 

وعبرت جنى عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.

 

وعانت جنى من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها به منذ أيام في منشور لها على انستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.

 

وأشارت جنى عمرو دياب إلى انضمامها لمشروع موسيقى رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله لكنها أكدت مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، تعبر من خلاله عن وجهة نظرها في الموسيقى.

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين للجان الفتوى على مستوى الجمهورية

الشوط الأول.. الجزائر تبدع وتضرب شباك السودان بـ 3 أهداف في كأس العرب

ينافس أجهزة سامسونج وهواوي.. ما تريد معرفته عن هاتف أوبو الجديد القابل للطي

شركة هينسي تكشف عن مشروع deep space لأول سيارة خارقة بـ 6 عجلات

لأكبر من 60 عامًا.. عقوبات جديدة ضد من يرفض لقاح كورونا

بسبب استبدال جثتين .. إحالة موظف وعامل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

اغتصبها 3 مرات بعد ما قتلها.. أسرة الطفلة رضوى تروي تفاصيل مثيرة حول مقتلها على يد جارها في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

الشال الحريمي.. رحلة تطوره من الكورشيه المثلث للتصميمات العصرية| نوستالجيا

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

فيديو

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

فيديوجراف.. القضية في المحاكم.. ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ