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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير المباني وصيانة كاملة.. الأورمان تعيد تأهيل حضانتين في بني سويف

صدى البلد

أعلنت جمعية الأورمان، أنها انتهت من إعادة تأهيل وفرش عدد 2 حضانة بمحافظة بني سويف، بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الحضانتين اللتين جرى دعمهما وإعادة تاهيلهما بالمحافظة هما حضانة أحفاد الصحابة بعزبة الشنطور مركز سمسطا وحضانة الطفل بقرية الجمهود مركز الفشن .

وأوضح شعبان أن الدعم المقدم شمل تطوير المبانى وصيانة كاملة للحضانتين وفرشها بالأثاث الكامل بالإضافة إلى الألعاب، وتم عمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء لتكون مؤهلة لأن تصبح بيئة جيدة للطفل ولأهمية دور الحضانة في تربية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية.

 

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وأضاف شعبان، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الجمعية على تطوير الحضانات من خلال الحرص على زيادة استخدام العناصر الجاذبة للطفل بها مثل الألوان الزاهية، والمقاعد والألعاب الجذابة التي تتناسب مع عمر الأطفال وتلفت من انتباههم لتجعلهم يحبون الذهاب إلى الحضانات.

وأوضح شعبان، أن الأورمان تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها التي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة  بني سويف، مشيرا إلي ان اجمالى ما تم اعادة تأهيله عدد 8 حضانات بمحافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والغربية وجارى العمل على 3 حضانات بمحافظتى الفيوم وبني سويف .

وأفاد "إن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات الكبرى من أجل تحقيق نهضة شاملة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا "، ومؤكدا أن المؤسسات الخاصة لها دور كبير في النشاط المجتمعي لن تتوانى عن تقديم كافة أنواع المساعدة التي تهدف إلى تنمية مستدامة حقيقية وملموسة".

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة بني سويف وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.

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