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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتفشى حول العالم.. تأكيد أول إصابة بمتحور أوميكرون في هذه الدولة

اختبار كورونا
اختبار كورونا

يبدو أن متحور "أوميكرون" يتخذ خطواته في الانتشار والتفشي حول العالم، إذ تم تأكيد أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" في أيرلندا.

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إنه تم العثور على البديل الجديد لفيروس كورونا بعد تسلسل عدد من العينات المشتبه بها.

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وحذر وزير الصحة ستيفن دونيلي في الأيام الأخيرة ، مع انتشار القلق بشأن المتغير الجديد في جميع أنحاء العالم، من أنه من المحتمل أن يكون موجودًا بالفعل في أيرلندا.

 

وأكدت الوزارة، أن العدوى مرتبطة بالسفر من إحدى الدول التي فرضت عليها الحكومة الأيرلندية مؤخرًا قيودًا على السفر، وقال الدكتور توني هولوهان إن الخطوات الصحية المستخدمة لمحاربة المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

 

وقال الدكتور "توني هولوهان" ، إنه متفائل بأن الخطوات الصحية المستخدمة لمحاربة المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا، وتابع في بيان: "اجتمع الفريق الوبائي بانتظام على مدار الأسبوع الماضي لمراقبة الوضع المتعلق بمتغير أوميكرون من SARS-CoV-2 واليوم نحن نؤكد ذلك تم تحديد حالة واحدة في أيرلندا".

 

وتظل النصيحة الحالية، أنه يجب تجنب جميع الرحلات غير الضرورية من وإلى هذه الدول، وتابع البيان: "إذا كنت قد سافرت من أي من بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو موزمبيق أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي إلى أيرلندا منذ 1 نوفمبر..فيجب عليك عزل وتقديم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بغض النظر عن حالة الأعراض".

 

واختتم البيان: "يجب أن يكون التركيز الرئيسي لنا جميعا هو الاستمرار في قمع الموجة الحالية من العدوى التي يقودها متغير دلتا لـ كوفيد-19.


أكدت الحكومة مساء الثلاثاء أن القواعد الجديدة الخاصة بالسفر ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة في محاولة لوقف انتشار السلالة، ويُطلب الآن من أي شخص تعافى مؤخرًا من كوفيد-19 أو تم تطعيمه إظهار دليل معتمد قبل 48 ساعة من الوصول أو اختبار PCR السلبي قبل 72 ساعة من الوصول.

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