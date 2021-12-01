عن تمكين المرأة واختراق المسكوت عنه.. 10 تصريحات لـ هند صبري بندوتها بمهرجان القاهرة السينمائي

عقد اليوم، الأربعاء، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، بعنوان "لأنها أبدعت"، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس، وأدارتها الإعلامية جاسمين طه.

1- أتمني ان اقدم فيلم اكشن نسائي، وكوميديا نسائية والوحيدين المتواجدين في هذا اللون هما ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم، ونحن غير مسموح لنا ان نكون بمزاج غير جيد على عكس الرجال فهم يحترموهم حينما يكونوا في نفس الحالة، وهناك مخرجين يحبون النجم الرجل وعشت هذا على مدار سنين مع منتجين ومخرجين، ولأول مرة بحياتي كممثلة ومنتجة افهم معنى التمكين".

2- دائما كانوا يضعوني في اختيارين وهما اما الدراسة او العمل وغيرهم من المقترحات، ولكن في النهاية انا قادرة على ان اصنع الاثنين، فما المانع ان ادرس واعمل، وعلينا ان نغير قواعد اللعبة المعروفة، وانا انام قليلا جدا لانني احب عملي، وانا طماعة ولا احب ان يتم وضعي في اطار محدد، وحينما نكون مجموعة كبيرة يمكننا ان نغير المتعارف عليه".

هند صبري

3- أكبر تحدي في حياتي هو انني لا اقضى وقت مع عائلتي وبناتي كثيرا، وعلى جانب اخر يلاحقني احساس بالذنب لانني اريد ان اقدم افضل دائما، ولن اعتذر على كوني اعمل كثيرا".

4- : احب اختيار شخصيات بعيدة كل البعد عني، وتكون غير نمطية، فالأدوار النسائية في السينما نمطية جدا ولم تنصف النساء في الشارع، وكان هناك فترة على الصناعة لم تنصف المرأة، ولكن الان اصبح هناك تطور كبير ونحتاج للمزيد، ويجب أن تكتب النساء قصصهم

5-في الفيل الأزرق مروان حامد كان لديه الشجاعة لأن يقدم شخصية نسائية تعبر عن النساء بشكل حقيقي، وهناك رجال يستطيعون ان يعبروا عن مشاعر المرأة بحرفية، ومنهم المخرج محمد خان فقد قدم عدد من الاعمال النسائية الهامة، منهم بنات وسط البلد، وأحلى الأوقات وغيرها، فهم اعمال متميزة

هند صبري

6- أنا أحب شخصية علا عبد الصبور التي قدمتها بمسلسل "عايز أتجوز"، وإذا تركت نفسي سأكون علا بكل تفاصيلها، فأنا غريبة الأطوار وتائهة، وهى الأسباب التي حمستني لتقديم مسلسل بشخصية علا من جديد، والمسلسل اجتماعيا ترك أثرا كبيرا، وشعرت أن الضحك هو أن أضحك على نفسي، لذلك علا هى الشخصية التي أردت أن أتخطى معها أفكارا اجتماعية سهل أن نعبر إليها بشخصية علا

7- فاتن حمامة بالنسبة لي هي سيدة ملهمة جدا، وأحترمها وهى فنانة احترمها المنتجين ، وهى فنانة لم تكتفي بالفن، ومثلها أم كلثوم التي كان يقابلها الرؤساء عند طيارتها.

8- في العالم كله أصبح هناك وجود كبير للنساء، ولدينا مريم نعوم خير مثال، فهي تصنع محتوى نسائيا رائعا وتنقل الأحاسيس النسائية بشكل جيد، والأعمال التلفزيونية الآن أصبحت تناقش قضايا المرأة بشكل جيد، ولكن السينما ما زالت متأخرة قليلا، وعلى منتجي السينما أن يدركوا أنهم لن يخسروا أموالا حينما يعتمدون على بطلة في السينما

9- مسلسل إلا أنا يقدم قصصا تتناول الشارع، والنساء يتحدثن عنه في حياتهن، فردود فعله قوية جدا، وهذا يؤكد أننا تغيرنا للأفضل، ولا يمكن أن نفصل الصناعة عن المجتمع، وهذا زمن تمكين المرأة، وعلينا أن نحصل على حقوقنا بأنفسنا ولا ننتظرها من أحد

هند صبري

10- الأم لها دور مهم في دعم حياة النساء لأنها تربي أجيالا، وعلينا أن نربي أبناءنا الصغار على طريقة التعامل مع المواقف الحياتية، وأنا تعرضت لهجوم وسباب في مواقف عديدة بحياتي، كانوا يقولون لي اسكتي لن نسمعك، ولكن أنا لم أسكت وعلينا أن نربي بناتنا على عدم السكوت.

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

تلقي لقاح كورونا شرط لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: “التطعيم للجميع”، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في السياق نفسه، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاكا للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيها فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.