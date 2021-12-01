عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن تمكين المرأة واختراق المسكوت عنه.. 10 تصريحات لـ هند صبري بندوتها بمهرجان القاهرة السينمائي

هند صبري
هند صبري

عقد اليوم، الأربعاء، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، بعنوان "لأنها أبدعت"، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس، وأدارتها الإعلامية جاسمين طه.

1- أتمني ان اقدم فيلم اكشن نسائي، وكوميديا نسائية والوحيدين المتواجدين في هذا اللون هما ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم، ونحن غير مسموح لنا ان نكون بمزاج غير جيد على عكس الرجال فهم يحترموهم حينما يكونوا في نفس الحالة، وهناك مخرجين يحبون النجم الرجل وعشت هذا على مدار سنين مع منتجين ومخرجين، ولأول مرة بحياتي كممثلة ومنتجة افهم معنى التمكين".

2- دائما كانوا يضعوني في اختيارين وهما اما الدراسة او العمل وغيرهم من المقترحات، ولكن في النهاية انا قادرة على ان اصنع الاثنين، فما المانع ان ادرس واعمل، وعلينا ان نغير قواعد اللعبة المعروفة، وانا انام قليلا جدا لانني احب عملي، وانا طماعة ولا احب ان يتم وضعي في اطار محدد، وحينما نكون مجموعة كبيرة يمكننا ان نغير المتعارف عليه".

هند صبري 

3- أكبر تحدي في حياتي هو انني لا اقضى وقت مع عائلتي وبناتي كثيرا، وعلى جانب اخر يلاحقني  احساس بالذنب لانني اريد ان اقدم افضل دائما، ولن اعتذر على كوني اعمل كثيرا".

4- : احب اختيار شخصيات بعيدة كل البعد عني، وتكون  غير نمطية، فالأدوار النسائية في السينما نمطية جدا ولم تنصف النساء في الشارع، وكان هناك فترة على الصناعة لم تنصف المرأة، ولكن الان اصبح هناك تطور كبير ونحتاج للمزيد، ويجب أن تكتب النساء قصصهم

5-في الفيل الأزرق مروان حامد  كان لديه الشجاعة لأن يقدم شخصية نسائية تعبر عن النساء بشكل حقيقي، وهناك رجال يستطيعون ان يعبروا عن مشاعر المرأة بحرفية، ومنهم المخرج محمد خان فقد قدم عدد من الاعمال النسائية الهامة، منهم بنات وسط البلد، وأحلى الأوقات وغيرها، فهم اعمال متميزة

هند صبري 

6- أنا أحب شخصية علا عبد الصبور التي قدمتها بمسلسل "عايز أتجوز"، وإذا تركت نفسي سأكون علا بكل تفاصيلها، فأنا غريبة الأطوار وتائهة، وهى الأسباب التي حمستني لتقديم مسلسل بشخصية علا من جديد، والمسلسل اجتماعيا ترك أثرا كبيرا، وشعرت أن الضحك هو أن أضحك على نفسي، لذلك علا هى الشخصية التي أردت أن أتخطى معها أفكارا اجتماعية سهل أن نعبر إليها بشخصية علا

7- فاتن حمامة  بالنسبة لي هي سيدة ملهمة جدا، وأحترمها وهى فنانة احترمها المنتجين ، وهى فنانة لم تكتفي بالفن، ومثلها أم كلثوم التي كان يقابلها الرؤساء عند طيارتها.

8-  في العالم كله أصبح هناك وجود كبير للنساء، ولدينا مريم نعوم خير مثال، فهي تصنع محتوى نسائيا رائعا وتنقل الأحاسيس النسائية بشكل جيد، والأعمال التلفزيونية الآن أصبحت تناقش قضايا المرأة بشكل جيد، ولكن السينما ما زالت متأخرة قليلا، وعلى منتجي السينما أن يدركوا أنهم لن يخسروا أموالا حينما يعتمدون على بطلة في السينما

9- مسلسل إلا أنا يقدم قصصا تتناول الشارع، والنساء يتحدثن عنه في حياتهن، فردود فعله قوية جدا، وهذا يؤكد أننا تغيرنا للأفضل، ولا يمكن أن نفصل الصناعة عن المجتمع، وهذا زمن تمكين المرأة، وعلينا أن نحصل على حقوقنا بأنفسنا ولا ننتظرها من أحد

هند صبري 

10- الأم لها دور مهم في دعم حياة النساء لأنها تربي أجيالا، وعلينا أن نربي أبناءنا الصغار على طريقة التعامل مع المواقف الحياتية، وأنا تعرضت لهجوم وسباب في مواقف عديدة بحياتي، كانوا يقولون لي اسكتي لن نسمعك، ولكن أنا لم أسكت وعلينا أن نربي بناتنا على عدم السكوت.

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تعرضت للهجوم والسباب بمواقف عديدة بحياتي وطلبوا مني السكوت ورفضت

مهرجان القاهرة.. هند صبري: أنا طماعة وأتمني تقديم فيلم أكشن نسائي

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

تلقي لقاح كورونا شرط لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: “التطعيم للجميع”، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في السياق نفسه، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاكا للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيها فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.

هند صبري
أيام القاهرة لصناعة السينما مهرجان القاهرة السينمائي هند صبري فيلم اكشن

موضوعات متعلقة

التجربة الإخراجية الأولى لـ ظافر العابدين.. «غدوة» بـ مهرجان القاهرة السينمائي غدا

عمرو سلامة: كتبت النسخة الأولى من "برا المنهج" منذ 10 سنوات.. |فيديو

مهرجان القاهرة.. هند صبري: إذا تركت نفسي سأتحول لشخصية علا عبد الصبور

خلال مهرجان القاهرة.. هند صبري: فاتن حمامة وأم كلثوم ملهمتا المرأة العربية

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تعرضت للهجوم والسباب بمواقف عديدة بحياتي وطلبوا مني السكوت ورفضت

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

مهرجان القاهرة.. هند صبري: أنا طماعة وأتمني تقديم فيلم أكشن نسائي

مهرجان القاهرة.. هند صبري: الأدوار النسائية في السينما نمطية جدا

ترشيحاتنا

هجوم دبلوماسي لاذع.. ماكرون يصف جونسون بـ المهرج وبريطانيا بـ السيرك الكبير

60 ألف ساعة تدريبية| أكاديمية مصر للطيران "كِش ملك المنطقة" بشهادة عالمية

إلى مستخدمي أندرويد.. تطبيقات خبيثة تسرق بياناتكم المصرفية ينبغي حذفها

خطوة نحو القيادة الذاتية.. فولكس فاجن تطور شاسيه ونظام توجيه جديد

صدمة لعشاق القهوة.. أكبر زيادة في أسعار البن منذ 10 سنوات

من مصر لـ السعودية .. بنت الجيران تهدد عمر كمال وتحيله للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

وزير التعليم يدعو الطلاب لـ المذاكرة على منصة حصص مصر وحل تدريباتها

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

متحور أوميكرون.. إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بنسبة 403%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

نجمات أثرن الجدل بالسيجارة| غادة عبدالرازق وإليسا ونيللي كريم الأبرز

في يومه العالمي.. قصة أول حالة مصابة بالإيدز ومكان وتاريخ ظهوره

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فيديو

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديوجراف| رغم الحضور المميز.. سر غضب المصريين من حفل افتتاح كأس العرب

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ