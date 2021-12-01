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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يحرم عليا ديني لن أفعل.. هل تستوجب كفارة؟.. رد مفاجئ من الإفتاء

يحرم عليا ديني لن
يحرم عليا ديني لن أفعل ثم تراجع

يحرم عليا ديني.. أخي حلف يمين يحرم على دينه بفعل شيء ثم تراجع ونطق الشهادتين.. فما حكم كفارة اليمين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يحرم عليا ديني لن أفعل ثم تراجع

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا لا يعد من اليمين ولا كفارة فيه، مشدداً: "كلام فارغ وليس يميناً فعليه أن يستغفر الله عزوجل ويرجع عن هذا الكلام ولا يكررها بعد ذلك".

حكم تحريم الزوجة 

وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز فيىس للمرأة أن تحرم زوجها ولىس للرجل ان يحرم زوجته ويىس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله تعالى.

وتابع: أنه ليس من حقها ان تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليه اى شىء، فالإسلام شرع الزواج ونظمه فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى وجعل له حدودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفىن.

وأشار إلى ان المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: انت على كظهر ابى او انت على حرام، او انا محرمة عليك او ما اشبه ذلك فإنها بهذا قد غلطت واخطأت وعليها التوبة والاستغفار.

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حكم من حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها

حكم من حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم .

ورد عوضين، قائلًا: إن العلماء قالوا أن المرأة لاتخرج بغير إذن زوجها إذا كان أبيها فى حاجة اليها، والأب يحتاج الى البر وصلة رحم، لفتًا الى أنه إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق فى هذه الحالة، أما إذا نوى التخويف أو الذجر فلا تقع هذه اليمين بل تذهب لبيت أبيها وعليه كفارة يمين فى هذه الحالة وهى إطعام 10 مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة.

وأشار إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق فيما يتعلق بأمور صلة الرحم.

حكم تحريم الزوجة دار الإفتاء حكم من حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها حكم من حلف على زوجته بالطلاق يحرم عليا ديني لن أفعل

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