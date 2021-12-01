صدمة لعشاق القهوة.. أكبر زيادة في أسعار البن منذ 10 سنوات

في خبر صادم لعشاق القهوة، سترتفع أسعار القهوة لاعلى معدلتها منذ 10 سنوات ، ويتوقع المحللون استمرار هذه الأزمة بسوق القهوة حتى عام 2023.

وحسب شبكة "سي أن بي سي"، وصل سعر القهوة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، بينما وصلت العقود الآجلة للقهوة في بورصة نيويورك إنتركونتيننتال يوم الخميس إلى 2.46 دولار ، مسجلة أعلى سعر منذ عام 2011 ، عندما تجاوزت السلعة 3 دولارات للرطل.

وكان السعر القياسي لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة ، بزيادة 85٪ عن العام السابق.

وقال أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك ، لشبكة سي إن بي سي إنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، كانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت في أزمة بأسعار اللبن.

وأضاف خلال تصريحاته : أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على ما يحدث في البرازيل هذا العام ، حيث شهدنا انخفاضًا في درجات الحرارة ، ونوبات صقيع سريعة جدًا ضربت بعض المناطق النامية ، وكان لدينا فترة جفاف ، فترك هذا محصول 2022 في حالة غير مستقرة بعض الشيء ".



وأضاف هانسن أن هذه الأحداث المناخية المعاكسة ستؤثر على المحصول في وقت لاحق من هذا العام ، وفي عام 2022 وربما حتى عام 2023.