عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة لعشاق القهوة.. أكبر زيادة في أسعار البن منذ 10 سنوات

اسعار القهوة
اسعار القهوة

في خبر صادم لعشاق القهوة، سترتفع أسعار القهوة لاعلى معدلتها منذ 10 سنوات ، ويتوقع المحللون استمرار هذه الأزمة بسوق القهوة حتى عام 2023.

 

وحسب شبكة "سي أن بي سي"، وصل سعر القهوة  بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، بينما  وصلت العقود الآجلة للقهوة في بورصة نيويورك إنتركونتيننتال يوم الخميس  إلى 2.46 دولار ، مسجلة أعلى سعر منذ عام 2011 ، عندما تجاوزت السلعة 3 دولارات للرطل.

وكان السعر القياسي لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة ، بزيادة 85٪ عن العام السابق.

 

وقال أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك ، لشبكة سي إن بي سي إنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ،  كانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت في أزمة بأسعار اللبن.

 

وأضاف خلال تصريحاته : أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على ما يحدث في البرازيل هذا العام ، حيث شهدنا انخفاضًا في درجات الحرارة  ، ونوبات صقيع سريعة جدًا ضربت بعض المناطق النامية ، وكان لدينا فترة جفاف ، فترك هذا محصول 2022 في حالة غير مستقرة بعض الشيء ".


وأضاف هانسن أن هذه الأحداث المناخية المعاكسة ستؤثر على المحصول في وقت لاحق من هذا العام ، وفي عام 2022 وربما حتى عام 2023.

صادم اسعار عشاق زياده منوعات القهوة

موضوعات متعلقة

ترامب: لست معجبا بـ ميجان ميركل لأنها تلاعبت بالأمير هاري وحطمت علاقته بعائلته

متحور أوميكرون.. إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بنسبة 403%

كواليس زفاف علي غزلان وفرح شعبان.. حمادة هلال يخطف منديل الزفاف من نجاتي وملكة جمال مصر تبكي من فرحتها

ولا في الخيال.. رجل يعود من الموت بثلاجة مشرحة والنهاية صادمة

أم تنجب أول طفلة لها بسن الـ 50

مشهد صادم لزرافة حديثة الولادة ينهشها 6 أسود | فيديو

اعتقد أنه لعبة.. تمساح ينهش سائح في عيد ميلاده| فيديو

تفاصيل تحطم طائرة حربية بريطانية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني

ترشيحاتنا

هجوم دبلوماسي لاذع.. ماكرون يصف جونسون بـ المهرج وبريطانيا بـ السيرك الكبير

60 ألف ساعة تدريبية| أكاديمية مصر للطيران "كِش ملك المنطقة" بشهادة عالمية

إلى مستخدمي أندرويد.. تطبيقات خبيثة تسرق بياناتكم المصرفية ينبغي حذفها

خطوة نحو القيادة الذاتية.. فولكس فاجن تطور شاسيه ونظام توجيه جديد

صدمة لعشاق القهوة.. أكبر زيادة في أسعار البن منذ 10 سنوات

من مصر لـ السعودية .. بنت الجيران تهدد عمر كمال وتحيله للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

وزير التعليم يدعو الطلاب لـ المذاكرة على منصة حصص مصر وحل تدريباتها

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

متحور أوميكرون.. إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بنسبة 403%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

نجمات أثرن الجدل بالسيجارة| غادة عبدالرازق وإليسا ونيللي كريم الأبرز

في يومه العالمي.. قصة أول حالة مصابة بالإيدز ومكان وتاريخ ظهوره

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فيديو

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديوجراف| رغم الحضور المميز.. سر غضب المصريين من حفل افتتاح كأس العرب

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ