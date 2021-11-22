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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنت تشرب القهوة بطريقة خاطئة .. اكتشف 3 أسرار تزيد تركيزك

القهوة والتركيز
القهوة والتركيز

تأتي القهوة فى مقدمة أشهر المشروبات على مستوى العالم حيث تعد جزء أساسي من الروتين اليومي لعدد كبير من الأشخاص ولكن هناك بعض الأشياء التى تحرمنا من الحصول على أقصى فوائد لها.

نعرض لكم أهم 3 أسرار لضمان الحصول على فوائد القهوة بشكل أكبر، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “cnbc”.

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لا تشرب القهوة بمجرد الاستيقاظ
قد يكون التفكير في فنجان قهوة طازج هو الدافع الوحيد للخروج من السرير في بعض الصباح ، لكن شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يضعف مستويات الطاقة الطبيعية في جسمك.

قال دكتور دانيال بينك  خبير علم التوقيت والإدارة والعلوم السلوكية، أن دراسات وأبحاث علمية عديدة قد كشفت أن أفضل وقت لتناول فنجان القهوة الأول هو حوالي 60-90 دقيقة بعد الاستيقاظ، وذلك لأن الكافيين يتداخل مع إنتاج الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يشير إلى جسمك ليكون مستيقظًا ومتجاوبًا. 

ووفقًا لهذا البحث تبلغ مستويات الكورتيزول ذروتها عادةً حوالي الساعة 8:30 صباحًا، ويتناول الناس فنجانًا من القهوة في الصباح تقريبًا بطريقة مسببة للإدمان ولكننا أفضل حالًا أن نترك الكورتيزول يصل إلى ذروته ثم نتناول القهوة.

اختر المكونات الصحيحة 
تحتوي حبوب البن على مستويات مختلفة من الكافيين اعتمادًا على طريقة تحميصها، وإذا كنت تشعر بالخمول وتبحث عن تعزيز أقوى للطاقة، يمكنك الوصول إلى القهوة التي تحمل علامة ”التحميص الخفيف وكلما تحمصت القهوة أغمق ، كلما زاد احتراق الكافيين”.

من المهم أيضًا الانتباه إلى أنواع القهوة الموجودة في الموسم للحصول على أفضل نكهة ومحتوى كافيين وتحصد البلدان في جميع أنحاء العالم قهوتها في أوقات مختلفة

يعتمد بشكل أقل على الحبوب التي تستخدمها وأكثر على مكون مختلف، وسواء كنت تصنع مشروبًا باردًا أو وعاءًا من القهوة الساخنة ، فقد أشار إلى أنه يجب عليك دائمًا استخدام الماء المصفى.

القهوة والقيلولة
القهوة والقيلولة معًا يمكن أن يكونا أداة قوية لزيادة اليقظة ودراسات في انجلترا و اليابان أظهرت أنه إذا كنت تشرب القهوة مباشرة قبل القيلولة والنوم لمدة 20 دقيقة أو أقل، ويمكنك التركيز على العمل بشكل أفضل مما لو كنت أخذت قيلولة العادية أو مجرد شرب القهوة.

فعلميا النوم يقلل كمية الأدينوزين وهى المادة الكيميائية التي تجعلك تشعر بالتعب، في عقلك وجسمك، ويستغرق الكافيين حوالي 20 دقيقة ليبدأ ويساعد على منع الأدينوزين عن طريق القيلولة لمدة 20 دقيقة، فإنك تقلل من كمية الأدينوزين في نظامك وتعطي الكافيين أقل من المادة الكيميائية للتنافس معها ، مما يجعله أكثر فعالية.

ويوصي الأشخاص بالسعي لأخذ قيلولة بين الساعة 2 و 4 مساءً عندما تميل مستويات الكورتيزول للانخفاض، فهى كالسحر فى زيادة التركيز فعندما يستيقظ الااشخاص يحصل الإنسان على الفور على دفعة إضافية من الكافيين، ولكن يمكن أن يكون أيضًا طقسًا تصالحيًا يمكنك أن تتطلع إليه بعد العمل لبضع ساعات.” 

القهوة الطريقة الصحيحة لشرب القهوة شرب القهوة الكورتيزول فصل الشتاء الاستيقاظ فنجان القهوة

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