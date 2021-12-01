السياحة والآثار : منع دخول المواطنين غير المطعمين ضد كورونا لمقرات الوزارة

قامت وزارة السياحة والآثار اليوم بالبدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة PCR حديثة قبل دخولهم مقرات الوزارة.

وأكدت سامية سامي الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار على قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

الوزارة بدأت أيضاً في 15 نوفمبر الماضي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها، كما قامت الوزارة بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

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