تعرف على أسعار ومواصفات 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 في قطر

تحظى إصدارات الدفع الرباعي، على شعبية كبيرة وسط محبي السيارات الرياضية، نسبة إلى التصميمات القوية إلى جانب قدرات الدفع داخل الطرق الصحراوية، و التي تمنحها الأفضلية في التعامل معر الطرق الوعرة و الكثير من التحديات، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة داخل كل اصدار.

لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أبرز الأسعار والمواصفات للسيارات الدفع الرباعي داخل سوق قطر.

1 ـ تويوتا فورتشنر

زودت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 2700 سي سي، قادر على انتاج قوة تصل إلى 160 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات، أما المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس؛ لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة، ويبلغ قياسها 8 بوصة، كما تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بقنية LED.

أسعار تويوتا فورتشنر في قطر:

الفئة الأولى EXR بسعر106000 ريال.

الفئة الثانية GXR بسعر128000 ريال.

الفئة الثالثة VXR بسعر139000 ريال.

2 ـ كيا سورينتو

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

دعمت سيارة كيا سورينتو موديل 2021 حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه.

أسعار كيا سورينتو في قطر:

الفئة الأولى TOP FWD بسعر 84000 ريال.

الفئة الثانية TOP AWD بسعر 91000 ريال.

الفئة الثالثة BASE AWD بسعر 91000 ريال.

الفئة الرابعة BASE FWD بسعر 95000 ريال.

اتوماتيك TOP AWD بسعر 126000 ريال.

اتوماتيك MID OPTION AWD بسعر 126000 ريال.

3 ـ نيسان باثفيندر

تتمتع سيارة نيسان باثفايندر بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 284 حصان، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 سرعات.

تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.8 بوصة تعد التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

أسعار نيسان باثفيندر في قطر:

الفئة الأولى S 4WD بسعر 136500 ريال.

الفئة الثانية SL 4WD بسعر 176000 ريال.

4 ـ جيب رانجلر

تأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يعتمد على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصان، و 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

تضم سيارة جيب رانجلر خاصية التحكم في الجر، الثبات الالكتروني، مراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات، خاصية تثبيت السرعة، عدد 2 من الوسائد الهوائية الامامية والجانبية لحماية السائق والركاب، والمكابح مانعه للانزلاق ABS ، توزيع قوى المكابح الكترونيا EBD ، خاصية مساعد المكابح.

أسعار جيب رانجلر في قطر:

الفئة الأولى SPORT بسعر 149000 ريال.

الفئة الثانية SAHARA بسعر 175000 ريال.

5 ـ فورد اكسبلورر

حصلت سيارة فورد اكسبلورر موديل 2021 على محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، قادر على توليد قوة 350 حصان، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

جاءت سيارة فورد اكسبلورر 2021 بعجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، و فتحة سقف كهربائية و أقطاب ثنائية مزدوجة، سبويلر خلفي مثبت اعلى الزجاج الخلفي، انابيب عادم ثنائية، عواكس اضاءة، إلى جانب حزمة من مستشعرات الحركة سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية، والتي تساعد قائد المركبة على الكثير من التحديات.

أسعار فورد اكسبلورر في قطر:

الفئة الأولى BASE بسعر147000 ريال.

الفئة الثانية BASE بسعر165000 ريال.

الفئة الثالثة XLT AWD بسعر175000 ريال.

الفئة الرابعة LTD بسعر209000 ريال.

الفئة الخامسة SPORT ECOBOOST بسعر 235000 ريال.