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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عمر متغيب عن المنزل منذ شهر.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

استغاث المواطن حسين عبد المنعم ابو فرد ، المقيم في قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز ايتاد البارود محافظة البحيرة ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله “ عمر”.

وقال "حسين " في رسالته: " تغيب ابني عمر حسين عبد المنعم ابو فرد،   عن منزله وذلك فى ظروف غامضة، منذ  يوم الاربعاء الموافق 27 / 10 / 2021 ولم يعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01097310829 او 01016676668 او 01557809383 او 01122656745

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة البحيرة ظروف غامضة اهل الخير متغيب قرية منيسة الضهرية مركز إيتاي البارود أغنية لا تغيب

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