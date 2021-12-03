عمر متغيب عن المنزل منذ شهر.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

استغاث المواطن حسين عبد المنعم ابو فرد ، المقيم في قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز ايتاد البارود محافظة البحيرة ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله “ عمر”.

وقال "حسين " في رسالته: " تغيب ابني عمر حسين عبد المنعم ابو فرد، عن منزله وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم الاربعاء الموافق 27 / 10 / 2021 ولم يعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01097310829 او 01016676668 او 01557809383 او 01122656745

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