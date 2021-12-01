التنمية المحلية: منصة أيادي مصر تعرض ما يقرب 1390 منتجا.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر» تعرض ما يقرب 1390 منتَجا من الصناعات اليدوية، مشيرا إلى أنها تستهدف تنمية أهالي الريف.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن آلاف العارضين سيشاركون في منصة أيادي مصر خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الشراء على المنصة تتم بشكل إلكتروني بالكامل.



وأكد أن المنصة ستتيح عملية التسويق الداخلي والخارجي، موضحا أن المسئولين عن تدريب الصناع على تسويق منتجاتهم عبر المنصة شباب مصري من مختلف المحافظات.



وأشار إلى أن منصة «أيادي مصر» ستوفر مئات آلاف الفرص لأصحاب الحرف والورش، مشددا أن جودة المنتجات المعروضة على منصة أيادي مصر «عظيمة».



ولفت إلى أن منتجات الفخار المعروضة عبر المنصة، مصنوعة بشكل راقي، وحول تطبيق قرار منع المواطنين غير الملقحين المصالح الحكومية، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية «تم تطعيم العاملين في ديوان الوزارة بنسبة 100%، وفي المحافظات تم تنفيذ قرارات الحكومة بمنع دخول المواطنين غير الملقحين».

