صحية و سهلة.. طريقة عمل شوربة جزر بالزنجبيل

شوربة جزر بالزنجبيل من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و بالأخص في فيصل الشتاء فهي تساعد علي الشعور بالتدفئة.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون علي قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة جزر بالزنجبيل في المنزل.

مقادير شوربة جزر بالزنجبيل



2 جزرة مكعبات مسلوقة

2 ملعقة زنجبيل طازج مفروم

3 فص ثوم مفروم

بصلة مفرومة

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

2 كوب مرقة

1 كوب لبن جوزهند

للوجه

زبادي

بقدونس



طريقة تحضير شوربة جزر بالزنجبيل

- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل، الملح والفلفل والثوم المفروم والجنزبيل

- يضاف الجزر ونقلب

- تضاف المرقة وتترك على نار متوسطة حتى تمام الطهي

- تخفق بالخلاط اليدوي ثم يضاف حليب جوز الهند

- يضاف البقدونس والزبادي على الوجه