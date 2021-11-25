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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب.. طريقة عمل شوربة الحريرة

شوربة الحريره
شوربة الحريره

 شوربة الحريره من الأطباق الجانبية المعروفة و المشهورة في المطبخ المغربي، فيمكنك تطبيق هذه الوصفة في المنزل بأسهل الخطوات.

 

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل  شوربة الحريره..

 

مقادير شوربة الحريره


كوب لحمة مفرومة

 بصلة

 زنجبيل بودره 

كركم

 زعفران

 زيت

عود قرفه

 عدس

 طماطم 

كرفس

 صلصة طماطم 

كزبره خضراء

 بقدونس

 دقيق

 حمص مسلوق 

مرقة 

ملح

 فلفل 

 


طريقة تحضير شوربة الحريره


- على النار ضعي الزيت و البصل و اللحمه و جميع التوابل مع عود القرفه و قلبيهم حتى تنضج اللحمه

- ضيفي العدس مع لتر ماء و غطيها

- ضعي الطماطم مع الكرفس في الخلاط ثم ضيفيهم عل النار مع صلصة الطماطم

- ضيفي البقدونس و الكزبره على النار و قلبيهم و اتركيهم 5 دقائق ثم ضيفي الحمص المسلوق بعد مرور 5 دقائق

- ذوبي الدقيق مع القليل من الماء و ضيفيهم بالتدريج على الشوربه حتى تصل للسماكه المطلوبه و اتركيها حوالي 3 دقائق و قدميها

 

شوربة الحريرة طريقة عمل شوربة الحريره مقادير شوربة الحريرة طريقة تحضير شوربة الحريرة الشيف غادة التلى

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