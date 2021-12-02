صالح جمعة يكشف موعد عودته للملاعب بعد التعافي من "أكيلس"

قال صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا والأهلي سابقًا، إنه قطع شوطًا طويلا في برنامج تأهيله بعد الإصابة في وتر أكيلس.

وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور"، أنه تخطى مرحلة العلاج الطبيعي وفي الأشواط الأخيرة للعودة.



وتابع: "سأعود خلال شهرين ومن حسن ظني أن هناك فترات كثيرة في الدوري".

وفي وقت سابق ، وقع صالح جمعة، نجم خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، على عقد جديد يقضي باستمراره في صفوف الفريق حتى ٢٠٢٣، بعد جلسة سريعة، مع المهندس طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على الكرة، ومعتز البطراوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا.

جاء قرار تمديد عقد صالح جمعة، مع نادي سيراميكا كليوباترا، في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، على استمرار اللاعب، والقناعة الكاملة بإمكانيته الكبيرة.

وفي المقابل لم يتردد اللاعب في الموافقة على التمديد، في ظل حالة الاستقرار، التي ينعم بها النادي، وشعوره بتكاتف كل عناصر منظومة سيراميكا كليوباترا، من مجلس إدارة، وجهاز فني، ولاعبين.. خاصة وأنه لمس دعمًا كبيرًا وصادقًا من النادي، خلال فترة اصابته بقطع في وتر أكيليس، والتي اقترب من التعافي منها، ومن المنتظر عودته لحسابات الحهاز الفني في غضون أسابيع قليلة.