صالح جمعة: هدفي المنتخب.. ومتفائل لأن كيروش "بيحب اللعيبة الحريفة"

تحدث صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا ، عن فرص انضمامه إلى صفوف منتخب مصر بعد العودة من الإصابة.

وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": هدفي هو الإنضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف: "كيروش بيحب اللعيبة الحريفة وأنا متفائل بذلك، والاختيارات أصبحت لا تقتصر على الأهلي والزمالك فقط ولكن الاختيارات من كافة الفرق سواء في وسط الجدول أو أخره".

في سياق أخر ، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.