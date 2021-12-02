"هل سعدت باختيار الخطيب رئيسا للنادي الأهلي؟".. رد فعل مفاجئ من تامر أمين| شاهد

سأل الإعلامي مفيد فوزي الإعلامي تامر أمين قائلاً: "هل سعدت باختيار الخطيب رئيس للنادي الأهلي، فضحك تامر أمين ولم يرد إلا بالمشاورة "هز رأسه بالرفض أي بأنه غير سعيد بذلك".

وأضاف مفيد فوزي خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه إذا قابل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فسيوجه له جملة: " كرة القدم كرياضة قد ابتلعت كل الرياضيات".

فرد الإعلامي تامر أمين قائلاً: "ديه مشكلة قديمة لها علاقة بهوس الناس باللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم.. ولكن أعتقد أن في الفترة الأخيرة الموازيين اتعدلت شوية".

وتابع الإعلامي قائلاً: "بقى فيه اهتمام بكرة اليد، ومباريات كأس العالم التي استضافتها مصر شجع المصريين على ذلك، والأولومبيات قام بتوعية الناس أيضاً بأهمية كرة اليد".

وواصل تامر أمين: "لنا في رياضة الإسكواش أيضاً تصدر من أفضل لاعيبي العالم، قامبتوعية المصريين أيضاً.. والنجاحات اللي مصر تصدرتها في الأولومبيات لرياضة المكراتيه أيضاً .. ورياضة الهوكي لازم تاخد حقها أيضاً".

وأردف الإعلامي: "أنا رأيي أن بقى فيه وعي ولكن ليس بقدر كافي".