شبيهة عبلة كامل تثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

علقت هند العبد، شبيهة عبلة كامل، على هذا الشبه قائلة: "الشبه ده بتاع ربنا .. أنا اتفاجأت أصلاً إن جالي دعوة من إعلاميين لحضور مهرجان القاهرة .. وفوجئت من وأنا داخلة بيقولولي إدا أستاذة عبلة كامل!".

وأضافت هند العبد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "قالولي إزاي ! .. ده أستاذة عبلة كامل مش بتظهر أصلاً في المهرجانات".

وتابعت شبيهة عبلة كامل قائلة: "بس الصراحة لاقيت اقبال كبير عليا والحمدلله .. وديه حاجة مفرحاني وشرف ليا، خصوصاً إني شبه إنسانة عظيمة زي عبلة كامل .. ربنا يحفظها".

وواصلت هند العبد قائلة: "نفسي تتواصل معايا وتكلمني وأقابلها، أو حتى أتواصل معاها في التليفون بس مش أكتر".

وأردفت شبيهة عبلة كامل قائلة: "عاملة حاجات كتير في التيك توك ليها .. وأنا مش يتصنع الشبه ده بتاع ربنا .. ولكن مبسوطة بالحوار ده ومتابعيني بيطلبوا مني أعملهم شخصيات عبلة كامل في المسلسلات".