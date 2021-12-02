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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "هذه أدنى نقطة وصلت إليها البلاد، لا أذكر أن الولايات المتحدة كانت بهذا الموقع ...".

ولفت الرئيس السابق، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدهورت منذ وصول جو بايدن إلى السلطة.

وفي وقت سابق، وصف ترامب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر مهانة" في مجال السياسة الخارجية تتعرض لها الولايات المتحدة في تاريخها.

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وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.، قائلا: "هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".

كما ألمح الرئيس السابق ، إلى إمكانية مشاركته في انتخابات الرئاسة عام 2024 على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها خلال ولايته وخاصة في نهايتها.

وانتقد ترامب خصومه الديمقراطيين بسبب مبادرتهم بعمليتي عزل خلال ولايته ونشر "الكذبة" حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق أن السياسة تعجبه لأنه يساعد الناس عبرها، مصرحًا: "هذا هو سبب قيامي بذلك".

 

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