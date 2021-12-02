أخبار التعليم .. انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم.. وتربية فنية حلوان تستعد لإطلاق ملتقى التوظيف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية



اخر موعد لتقديم الالتماسات لطلاب دور أكتوبر بحقوق عين شمس .. اليوم

قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .

إعلام القاهرة تنتهى من امتحانات الميدتيرم .. اليوم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة و الرابعة من يوم السبت الموافق ٢٧ نوفمبر ديسمبر حتى يوم الخميس ٢ ديسمبر .



انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

تنتهي الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية اليوم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021، وذلك بعد أن عقدت انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات .

بالتزامن مع الحملة العالمية.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشرح آلياتها بألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتزامن مع الحملة العالمية "١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تقيم ملتقى التوظيف.. 11 ديسمبر

داخل رحاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ينطلق هذا الملتقى الهام "ملتقى التوظيف الثاني لطلاب الكلية" يوم ١١ ديسمبر الجارى؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلبه، ويقام الملتقى بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية