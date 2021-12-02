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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخر موعد لتقديم الالتماسات لطلاب دور أكتوبر بحقوق عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .
 
وأضاف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق ليست من الكليات التى يجرى فيها امتحانات "ميد تيرم"، لافتا إلى أن الامتحانات بالكلية مقسمة لفصلين فصل دراسى أول وفصل دراسى ثانى.

جامعة عين شمس في أسبوع.. مستشار رئيس الجمهورية: الدولة تحملت 450 مليون دولار لتوفير اللقاحات المعتمدة دولياً..845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر
وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم  .
 
وأكد الدكتور محمد صافي  أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية.

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