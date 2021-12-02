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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية تحدٍ لزيادة الصادرات

حاصلات زراعية
حاصلات زراعية

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مقترح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بشأن إنشاء أسطول نقل بحري لخدمة الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن القطاع الزراعي يشهد نهضة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل الجهود المبذولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الزراعي لتنمية الحاصلات الزراعية المصرية.

وعن مزايا إنشائه، أكد “الشوربجي”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد“، أنه حال إنشاء هذا الأسطول سيكون له مردود إيجابي أكبر لتوسعة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاستفادة القصوى ممن يتمتعون بفكر عال من المصدرين والمزارعين أيضا، علاوة على تفادي تلف المنتجات، لا سيما سريعة التلف، وتوفير الوقت والجهد، وزيادة  الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.

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وقال إن المراكب المجهزة بنظام الخط الواحد من خلاله ستسهم فى تقليل المسافة، ووصول المنتج فى أقل فترة زمنية ممكنة، نظرا لعدم وجود أية إعاقات فى النقل، معقبا: ”حاولنا تصدير المواد الجافة للمنتجات التى تتحمل مسافات طويلة لدول غرب أفريقيا، لكن وجدنا التكلفة عالية والمراكب تستغرق من 30 لـ 40 يوما، وهذا الأسطول لا شك أنه سيحل هذه الأزمة".

وأضاف عضو زراعة النواب أنه وبالنظر للقطاع الزراعي، وما يشهده من تنمية كبيرة، فقد كانت هناك مطالبات عديدة بتزويد الدولة بالعديد من الأساطيل لا سيما فى مناطق العلمين، ومطار غرب القاهرة، وآخر شرق الدلتا، للمحافظة على المنتج المحلي من الانهيار الداخلي، كنوع من أنواع الدعم ، وتوفيرا للعملة الصعبة، مما يعود بالنفع والازدهار على الاقتصاد الوطني.

وطالب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا، وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية، ويبلغ إجمالي صادراتها نحو 7 ملايين طن سنوياً.

وأكد أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق، حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع، خاصة الزراعية تحت التحفظ.

عامر الشوربجي لجنة الزراعة مجلس النواب أسطول نقل بحري الحاصلات الزراعية أسطول بحري

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