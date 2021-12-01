66.7 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى إسبانيا خلال 8 شهور

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل 937.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 562.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 988.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.



وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأسبانيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان أسبانيا 46.7 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بإسبانيا طبقــا لتقـديـرات البعثة ثلاثة آلاف مصري حتى نهاية 2020.