الإحصاء:16.1 مليار جنيه قيمة المشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام خلال 2019 - 2020

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام بلغت 16.1 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 11.2 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 43.8.



وأوضح الجهاز - في النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام (2019 - 2020) اليوم/الثلاثاء/ - أن قيمة صافي رأس المال المستثمر بالقطاع العام بلغ 90.9 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 84.2 مليار جنيه العالم السابق عليه بزيادة 8.0%، بينما بلغت قيمة الأجور 29.7 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه بزيادة 8.8%.



وأضاف أنه بقطاع الأعمال العام ارتفعت قيمة الأجور بنسبة 5.4% لتصل إلى 60.8 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 57.7 مليار جنيه العام السابق عليه، في حين زادت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 170.4 مليار جنيه مقابل 154.9 مليار جنيه.



ولفت إلى أن قيمة صافي رأس المال المستثمر زادت إلى 576.1 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابـل 558.1 مليار جنيه العام السابق عليه بزيادة 3.2%.