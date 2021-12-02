ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر ومركز كارثي لـ برشلونة

عزز فريق ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنانبيو.

جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40، من عمر المباراة.

وخاض فريق ريال مدريد 15 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد.

ويعد فريق ريال مدريد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 33 هدفا، لكنه يعاني دفاعيا، حيث استقبلت شباكه 27 هدفا.

ويتصدر رال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما فريق برشلونة، فيتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بعد الفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي.

ولعب فريق برشلونة 14 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات.

ترتيب الدوري الإسباني:

1- ريال مدريد : 36 نقطة

2- أتلتيكو مدريد : 29 نقطة

3- ريال سوسيداد : 29 نقطة

4- إشبيلية : 28 نقطة

5- ريال بيتيس: 27 نقطة

6- رايو فاليكانو: 24 نقطة

7- برشلونة : 23 نقطة

8- أتلتيك بلباو : 20 نقطة

9- إسبانيول : 20 نقطة

10- أوساسونا: 20 نقطة

11- فالنسيا : 19 نقطة

12- فياريال : 16 نقطة

13 - سيلتا فيجو : 16 نقطة

14- ريال مايوركا : 16 نقطة

15- ألافيس : 14 نقطة

16- غرناطة : 12 نقطة

17- إلتشي : 12 نقطة

18- قادش : 12 نقطة

19- خيتافي : 10 نقاط

20 - ليفانتي : 7 نقاط