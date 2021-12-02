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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياه كريمة.. الانتهاء من إنشاء جناح مدرسة محمد خليف الثانوية بسمادون في المنوفية

صدى البلد

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية عن الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم جناح مدرسة محمد السيد خليف الثانوية بسمادون والذي تم إنشائه علي مساحة حوالي 200م²بنسبة تنفيذ 100%.

 وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون.

وأكد أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية سمادون، موضحا أن مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة محمد خليف الثانوية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار سرور أنه بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز العاشر لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون بعد مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما ، وجناح مدرسة عبدالعزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون ،وجناح مدرسة عبدالسلام وهبه بشما ، ومدرسة سمادون الابتدائية الجديدة ، ومدرسة خالد سطوحي بسمادون ، وجناح مدرسة الشهيد السيد يحيي بسمادون ، وجناح مدرسة الكوادي الابتدائية ، وجناح مدرسة طهواي الثانوية العامة، ومدرسة علي عبدالله الشاذلي بسمادون.

وأوضح أيضاً أنة جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية حياة كريمة مدرسة

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