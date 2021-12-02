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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج يواصل جولاته التوعوية بمشروع محو الأمية بمختلف الكليات

صدى البلد

يواصل مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج، جولاته التوعوية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار بمختلف الكليات، وذلك لدعوة الطلاب في المشاركة الفعالة في محو الأمية وتعليم الكبار كشرط أساسي للتخرج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن المركز نظم ندوة توعية بكلية الآداب بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلا من الدكتورة خديجة عبد العزيز مديرة المركز، والدكتور إبراهيم عوض مدير وحدة تعليم الكبار بكلية الآداب، وأحلام عبد الرحيم مندوبة هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.

وأوضح عبد الخالق، أن الجامعة تسعي جاهدة للقضاء على نسبة الأمية بالمحافظة، تنفيذاََ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاََ لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بإعلان مصر خالية من الأمية.

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وأضاف أن تلك الندوات تهدف إلى تعريف الطلاب بإجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وطرق التعامل معهم، وكذلك شرح طرق التدريس باستخدام الوسائل الحديثة والمناسبة لهم، كوسائل التواصل مع المسئولين داخل الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة خديجة عبدالعزيز، أنه خلال الندوة، تم توعية طلاب كلية الآداب بضرورة المشاركة في تعليم الكبار، خاصة بعد أن أصبح محو أمية ٤ أفراد شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، مشيرة إلى أنه تم توضيح الحوافز التشجيعية التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب لنجاحهم في محو أمية المواطنين.

بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتبعة لفتح فصول تعليم الكبار والمميزات التي يحصل عليها الطالب من الجامعة ومن مركز تعليم الكبار في حال إنجازه المطلوب منه.

جامعه سوهاج محو تعليم الأمية

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