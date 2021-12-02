عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3000 مفرش.. ضبط صاحب منشأة دون ترخيص لحيازته مفروشات مجهولة المصدر بسوهاج.. صور

المضبوطات
المضبوطات

صرح المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه تم  شن حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم تحرير جنحة إدارة منشأة دون ترخيص بدائرة مركز طهطا شمالي المحافظة، وضبط كمية من المفارش والدفايات مجهولة المصدر دون فواتير، حيث تم ضبط 200 جوال بلاستيك داخل كل منهم 15 مفرشًا، و50 كيس بلاستيك بكل منهم 6 شنط أطقم سريرية، و50 توب قماش دفاية تزن 30 كجم.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الحملة جاءت بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، وتشكلت الحملة التموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

اليوم.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب في 9 كليات بجامعة سوهاج

وذلك تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

IMG-20211201-WA0019
IMG-20211201-WA0019
IMG-20211201-WA0020
IMG-20211201-WA0020
IMG-20211201-WA0018
IMG-20211201-WA0018
سوهاج مفرش مفروشات جوال كيس

موضوعات متعلقة

إصابة سائق و5 طالبات في تصادم سيارتين بسوهاج

750 جرامًا من الآيس.. عصابة "شيخون" في قبضة الأمن بسوهاج

كواليس 5 ساعات داخل غرفة العمليات لإنقاذ طفل دهسته "نقل"

20 فريقا يشارك في بطولة «الكرة الشاطئية» للمدن الجامعية بسوهاج

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى دعم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

دعاء الضيق الشديد .. أدعية وأذكار أوصى بها النبي أصحابه

لا شكاوى بمنع المحامين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم

فصل طالب من مدرسة في البحيرة بعد التعدي بالضرب على معلم

EDEX 2021..العربية للتصنيع تبحث لتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية مع شركة ISD الفرنسية

"اقتصادية قناة السويس" تفوز بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة AEZO الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

فيديو

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ