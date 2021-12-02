3000 مفرش.. ضبط صاحب منشأة دون ترخيص لحيازته مفروشات مجهولة المصدر بسوهاج.. صور

صرح المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه تم شن حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم تحرير جنحة إدارة منشأة دون ترخيص بدائرة مركز طهطا شمالي المحافظة، وضبط كمية من المفارش والدفايات مجهولة المصدر دون فواتير، حيث تم ضبط 200 جوال بلاستيك داخل كل منهم 15 مفرشًا، و50 كيس بلاستيك بكل منهم 6 شنط أطقم سريرية، و50 توب قماش دفاية تزن 30 كجم.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الحملة جاءت بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، وتشكلت الحملة التموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

وذلك تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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