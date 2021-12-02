في جولته بمعرضEDEX 2021..وزير الإنتاج الحربي:العمال هم الجنود المجهولون لنجاح أي حدث

حرص المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولته التفقدية بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 على استطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض.

أكد وزير الإنتاج الحربى ، أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولون خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع.

وزير الإنتاج الحربى يزور جناح شركة "نورينكو" الصينية

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح شركة "نورينكو " الصينية .

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلي للقوات المسلحة. ص

في بداية الجولة رحب ممثلو شركة " نورينكو " الصينية بوفد وزارة الإنتاج الحربى ، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن أهم منتجات شركة " نورينكو" والتي تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تقوم الشركة بتصنيع السيارات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة بمختلف أنواعها .

وأكد ممثلو الشركة تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة "نورينكو" وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر خاصة وأنه كان هناك سابق تعاون بين الجانبين.