سفير السويد لوفد تنسيقية الأحزاب: العلاقات مع مصر قوية.. ونتطلع لقمة المناخ 2022

قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن العلاقات بين مصر والسويد قوية، كما أن هناك عملا بين الدولتين، خاصة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى تطلعه لقمة المناخ المقرر عقدها 2022 في مصر.

وأضاف إيمسجورد - خلال لقائه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، الخميس- أن “هناك وفدا سيشارك من السويد بخصوص هذا الشأن، وسوف نناقش موضوع المياه وتأثير التغير المناخي عليها”.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي مع مصر جيد، خاصة في مجال الكهرباء، فهناك شركة سويدية تعمل في خط ربط الكهرباء مع السعودية، مؤكدا اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال النقل والمواصلات، وأن هناك شركة سويدية تشارك في تطوير ميناء الاسكندرية، منوها إلى أن هناك مجالات أخرى للعمل مع مصر في مجال المبادرات الصحية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته، أكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الجانبين على جميع المستويات وتدعيم أطر التعاون، خاصة في هذه الفترة وما بعد جائحة كورونا، بالإضافة لتنمية الاستثمارات السويدية في مصر، وزيادة نسب السياحة والتعاون في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء العديد من الرؤى إزاء القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من، سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، طارق الخولي ومحمد إسماعيل ومحمد تيسير مطر، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد يحيى، وحازم هلال، ويوستينا رامي، وعادل الدرجلي.