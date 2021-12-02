احالة مديرة مدرسة بدمياط للتحقيق لوجود زيادة في أعداد المعلمين

تفقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وتحيه العلم واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وانتظام الطابور واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع "خلف" سير العملية التعليمية بفصول المدرسة مناقشا الطالبات علميا للوقوف على المستوى العلمي واجادة الطالبات لمهارات اللغة العربية.

واشاد "وكيل الوزارة" علي تفعيل حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل العلوم والتطوير التكنولوجي والتربية الفنية.

وبمتابعة العجز والزيادة بالمدرسة لاحظ وجود بعض الزيادات في مواد الدراسات واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية واستدعى موجهي عموم المواد وطالبهم بإعادة التوزيع وتواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لإخلاء المعلمين الزيادة، مؤكدا علي عمل تقرير بأسمائهم وتخصصاتهم وصدور نشرة النقل لهم اليوم وإرسال التقرير.

أحال وكيل الوزارة مديرة المدرسة للتحقيق لعدم متابعة الزيادات في التخصصات وعدم تقديم بيان بهم واتباع تعليماته في هذا الشأن.

في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية ومدى إتخاذ الإجراءات الاحترازية بمدارس المحافظة.

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